На востоке Приамурья пройдёт слабый снег: прогноз погоды на 25 октября

По сообщению Амурского гидрометцентра, ночью 25 октября в Приамурье переменная облачность, на востоке слабый снег и мокрый снег. Ночью и утром туманно. Днём преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью местами с порывами до 13-18 метров в секунду. По северу столбик термометра ночью покажет -5°С...0°С, местами -8°С…-13°С, по югу -3°С...+2°С. Днём по северу +3°С...+8°С, местами 0°С, по югу области +6°С...+11°С.

В Белогорске переменная облачность, без осадков. Днём температура +1°С...+7°С, ночью -1°С...0°С, ветер северо-западный 8-9 метров в секунду.

В Завитинске переменная облачность, мокрый снег. Днём температура +2°С...+8°С, ночью +1°С...+2°С, ветер северо-западный до 11 метров в секунду.

В Райчихинске ясно, без осадков. Днём температура +3°С...+8°С, ночью +1°С...+2°С, ветер северо-западный 5-12 метров в секунду.

В Архаре ясно, без осадков. Днём температура +3°С...+9°С, ночью +3°С...-0°С, ветер северо-западный до 10 метров в секунду.

В Свободном ясно, без осадков. Днём температура +1°С...+7°С, ночью до -1°С. Ветер северо-западный с порывами до 10-12 метров в секунду.

В Шимановске ясно, осадков не ожидается. Температура днём +1°С...+7°С, ночью -1°С...-2°С. Ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду.

В Зее ясно, без осадков. Температура днём +1°С...+6°С, ночью -1°С...0°С. Ночью ветер с порывами до 15 метров в секунду, днём ветер северный 5-13 метров в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков. Днём воздух прогреется до +9°С, ночью похолодает до -2°С. Ветер северный 2-7 метров в секунду.

В Тынде ясно, без осадков. Днём воздух прогреется до +6°С, ночью похолодает до -4°С. Ветер разных направлений 2-6 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, ночью до 12 метров в секунду, днём 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 0°С, днём +7°С...+9°С.