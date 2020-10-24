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24октября
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сегодня, 13:37 1

Директора космического центра «Восточный» взяли под стражу

Директора космического центра «Восточный» взяли под стражу
Фото: vostok.russian.space

Суд избрал меру пресечения директору филиала АО «ЦЭНКИ» — космический центр «Восточный». Мужчину заключили под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Руководителя центра подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу. Это преступления средней тяжести, против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

— У суда имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, подозреваемый может скрыться от органов предварительного следствия, а также в силу занимаемой должности может уничтожить доказательства, оказать воздействие на свидетелей, чем воспрепятствует производству по уголовному делу, — говорится в сообщении органа.

В суде уточняют, что уголовное дело находится в первоначальной стадии расследования, когда следствие занимается сбором и закреплением доказательств.

Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ по Амурской области.

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#космодром #криминал #суды

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Там где большие бюджетные средства нужно ожидать пристальное внимание органов. А "руководители" надеются, что "и так сойдет". Далеко не всегда так!

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