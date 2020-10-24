Администрации Белогорска поможет больнице автомобилями

Фото: пресс-служба главы Белогорска

Единая диспетчерская служба администрации Белогорска направит служебные машины в помощь Белогорской больнице. По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова муниципальный автопарк будет задействован в доставке врачей и фельдшеров к пациентам города.

К работе две машины, используемые ранее в служебных целях заместителями главы города, приступят с 26 октября. Планируется, что помощь потребуется до конца декабря текущего года.

— Вызовов много, — говорит главврач Белогорской больницы Виктория Крупко. — Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. В зоне обслуживания у нас не только Белогорск с населением в почти 70 тысяч жителей, но и Белогорский район с 17 тысячами. Нагрузка большая, в том числе, и на транспорт. Конечно, дополнительные ресурсы лишними не будут. Главе обозначили проблему с транспортом, и он нашел возможность её очень оперативно решить, за что, конечно, городу благодарны.

В Единой диспетчерской службе подчеркнули, что при использовании транспорта будут соблюдены все меры профилактики распространения инфекций: дезобработка, использование средств индивидуальной защиты. сообщает пресс-служба главы Белогорска