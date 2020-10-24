Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24октября
Предыдущая новость
сегодня, 12:45 0

Это бескультурье: угрожающие баннеры Благовещенска обсудили на первом канале

Это бескультурье: угрожающие баннеры Благовещенска обсудили на первом канале
Фото: 1tv.ru

В середине уходящей недели в столице Приамурья на некоторых площадках для наружной рекламы появились угрожающие баннеры. Авторы таким образом хотели привлечь внимание населения к ношению масок и социальной дистанции. Но явно пережестили....

Один из самых жёстких призывов: «Не нравится носить маску? Тогда твоим близким понравится кутья». С него начали пятничный эфир «Вечернего Урганта». Сам Иван Ургант сатирически предложил авторам лозунгов не останавливаться на придуманном:

– Не нравится носить маску? Бомжам понравятся ириски с твоего надгробия! – предложил ведущий новый слоган.

А вот гости и ведущие программы «Время покажет» были более серьёзны и менее сдержаны:

– Это разве культура? Это бескультурье, – охарактеризовал баннеры депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

А предварил такое заключение политик фразой: «Это явный перебор!».

Зрители программы и пользователи социальных сетей тоже не воодушевились такой социальной рекламой:

«Возможно, эти баннеры действенны, но повышают уровень нервозности, тревожности в обществе. И этот период ещё больше пугать людей такими страшилкам, на мой взгляд, не этично».

«Эта выглядит пугающе. Я за то, чтобы носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но не уверена, что такие баннеры заставят людей носить маски».

Примерно такую же реакцию вызвали баннеры и у наших читателей: «Лучше бы что-нибудь умное придумали, чтобы на первом канале говорили о Благовещенске, только опозорили».

С предложением разместить такие баннеры на администрацию города вышел арендатор рекламных площадей. Видимо, хотели помочь? Однако, как известно благие намерения не всегда приводят к нужному эффекту. Реакция, как мы видим, оказалась обратной и докатилась аж до столицы.

Просмотров всего: 137

#коронавирус #жизнь #СМИ

распечатать


Коронавирус

Учёные: алкоголь мешает вырабатывать антитела к коронавирусу
Общество

Масочный режим в Благовещенских торговых точках нарушают в основном покупатели
Коронавирус

Хабаровчанам снова запретили приглашать гостей на свадьбу
Коронавирус

Сергей Миронов заболел коронавирусом
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь