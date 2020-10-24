Это бескультурье: угрожающие баннеры Благовещенска обсудили на первом канале

В середине уходящей недели в столице Приамурья на некоторых площадках для наружной рекламы появились угрожающие баннеры. Авторы таким образом хотели привлечь внимание населения к ношению масок и социальной дистанции. Но явно пережестили....

Один из самых жёстких призывов: «Не нравится носить маску? Тогда твоим близким понравится кутья». С него начали пятничный эфир «Вечернего Урганта». Сам Иван Ургант сатирически предложил авторам лозунгов не останавливаться на придуманном:

– Не нравится носить маску? Бомжам понравятся ириски с твоего надгробия! – предложил ведущий новый слоган.

А вот гости и ведущие программы «Время покажет» были более серьёзны и менее сдержаны:

– Это разве культура? Это бескультурье, – охарактеризовал баннеры депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

А предварил такое заключение политик фразой: «Это явный перебор!».

Зрители программы и пользователи социальных сетей тоже не воодушевились такой социальной рекламой:

«Возможно, эти баннеры действенны, но повышают уровень нервозности, тревожности в обществе. И этот период ещё больше пугать людей такими страшилкам, на мой взгляд, не этично».

«Эта выглядит пугающе. Я за то, чтобы носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но не уверена, что такие баннеры заставят людей носить маски».

Примерно такую же реакцию вызвали баннеры и у наших читателей: «Лучше бы что-нибудь умное придумали, чтобы на первом канале говорили о Благовещенске, только опозорили».

С предложением разместить такие баннеры на администрацию города вышел арендатор рекламных площадей. Видимо, хотели помочь? Однако, как известно благие намерения не всегда приводят к нужному эффекту. Реакция, как мы видим, оказалась обратной и докатилась аж до столицы.