Россиян предупреждают, что в зарубежных пищевых добавках могут оказаться запрещенные вещества

О предусмотренной законом ответственности за приобретение препаратов с содержанием сильнодействующих веществ, опасных для здоровья человека, рассказали в специальной в памятке представители МВД России. Такие препараты могут продаваться в зарубежных интернет-магазинах под видом биологически активных и пищевых добавок.

Между тем, согласно Уголовному кодексу за перемещение сильнодействующих веществ на территории России можно получить до 12 лет лишения свободы, а также до 8 лет за незаконное приобретение, хранение и перевозку. Найти список запрещенных веществ можно в Постановлении правительства РФ от 29 декабря 2007 года №964.

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