Мэр Благовещенска обещал учесть предложения горожан по организации автобусных маршрутов

Пожелания горожан, касающиеся организации системы общественного транспорта, собрал в соцсетях мэр Благовещенска Олег Имамеев.

– Хочу сказать спасибо всем, кто оставил свои комментарии под публикациями. Обращения горожан показали, что тема действительно является актуальной. Специалисты структурных подразделений администрации обработают все предложения, конструктивные – учтут при формировании новой схемы автобусных маршрутов, – сказал мэр города.

Благовещенцы предлагают вернуть маршрут №38, ввести новый маршрут, который бы соединил горбольницу и улицу Калинина, продлить схему движения автобусов №№ 3, 31, 24, 25, 39 до улиц Муравьева-Амурского и Шафира, сделать маршрут «Спичфабрика – Калинина – Мухина», использовать в Благовещенске низкопольные автобусы и электробусы и так далее.

Мы уже писали, что Олег Имамеев недоволен существующей сетью автобусных маршрутов, которая была разработана 20 лет назад и потеряла свою актуальность. В ближайшем будущем более удобную схему движения городских автобусов разработает специализированная организация. Когда разработка будет окончена, администрация Благовещенска проведет конкурс на обслуживание маршрутов.

На сегодняшний день в городе работает 35 автобусных маршрутов, из них 5 – садоводческие и 3 – временные, остальные маршруты являются регулярными. 12 из них обслуживает МП «Автоколонна 1275», остальные – частные перевозчики.