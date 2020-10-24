В Благовещенской модельной библиотеке поселился миниатюрный Чехов

Миниатюрную куклу Антона Павловича Чехова, а также такую же миниатюрную биографию писателя Молодежной библиотеке имени Чехова подарил Дом ремёсел Благовещенска. Повод для подарка – день рождения Чеховки, который отмечается 31 октября.

Просмотров всего: 37

#культура #праздники

распечатать

sirotova