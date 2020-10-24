В Благовещенской модельной библиотеке поселился миниатюрный Чехов
Миниатюрную куклу Антона Павловича Чехова, а также такую же миниатюрную биографию писателя Молодежной библиотеке имени Чехова подарил Дом ремёсел Благовещенска. Повод для подарка – день рождения Чеховки, который отмечается 31 октября.
В этом году библиотека отметит год работы в новом формате.
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Посмотрите, какую красивую куклу – миниатюрного Антона Павловича Чехова с такой же миниатюрной книгой-биографией - подарил единственной на Дальнем Востоке модельной молодежной библиотеке имени Чехова @chehovka_blag наш городской Дом ремесел @domremesel Теперь фирменный сувенир будет украшать бесценные книжные полки!⠀ 🎉🎁🎈 Повод для подарка? День рождения, который у Чеховки 31 октября! 1 год работы успешной работы в новом формате! ⠀ 🎉🎁🎈 Поздравления от всех желающих принимаются уже сейчас! Условия – в предыдущем посте!⠀ #библиотеки_благовещенска #чеховка #деньрождения #модельнаябиблиотека #культура #благовещенск
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