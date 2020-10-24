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Масочный режим в Благовещенских торговых точках нарушают в основном покупатели

Масочный режим в Благовещенских торговых точках нарушают в основном покупатели
Фото: @blagoveshchensk.rf

Вчера, 23 октября, администрация города вместе с полицией и представителями Роспотребнадзора проверили пять торговых точек – среди них рынок ГСТК в микрорайоне, Центральный рынок и несколько продуктовых магазинов. Всего за неделю было проверено более 60 торговых точек. Специалисты пришли к выводу, что пренебрегают масочным режимом в последнее время именно покупатели.

За нарушение масочного режима физлица могут получить штраф от 1 тысячи до 10 тысяч рублей, ИП – от 30 тысяч рублей, юридические лица – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

– На территории города Благовещенска продолжается обследование объектов потребительского рынка на предмет выполнения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Проверяем наличие в продаже средств индивидуальной защиты, проведение дезинфекционных мероприятий в установленные часы, соблюдение социальной дистанции, наличие дезинфицирующих средств, проведение входного фильтра у предпринимателей, а также наличие масок у посетителей. Нарушения масочного режима в последнее время выявляются только со стороны посетителей торговых объектов, им делаем предупреждения, проводим разъяснительную работу о необходимости ношения масок. Хозяйствующие субъекты, как правило, соблюдают все необходимые санитарные меры, – рассказали в отделе потребительского рынка и услуг администрации Благовещенска.

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#коронавирус #бизнес

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