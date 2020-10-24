Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:44 0

Сегодня пройдёт очередная игра за Кубок Благовещенска по хоккею

Сегодня пройдёт очередная игра за Кубок Благовещенска по хоккею

Сегодня, 24 октября, в 13:15 на Ледовой Арене в «Островах» пройдет очередной матч Кубка Благовещенска по хоккею. По словам организаторов, встреча обещает быть увлекательным, ведь на льду встречаются две очень сильные команды.

– Все команды у нас разделены на три группы, первая – это самая сильная. Команды «Барс» и ХК «Благовещенск» относятся как раз к первой группе. Команда «Барс» – это хоккеисты-пограничники, которые в прошлом сезоне выиграли во второй группе и вышли в первую. Хоккейный клуб Благовещенск – это одна из сильнейших команд во всем турнире, – рассказали нам организаторы игр «Blagoveshchensk Hockey».

Организаторы Кубка приглашают на матч зрителей и болельщиков. Вход свободный.

Просмотров всего: 141

#спорт

распечатать


Спорт 1

В Шимановском районе на деньги «Газпрома» отремонтировали сельский стадион
Спорт 2

Благовещенский Gold's Gym отметил годовщину (видео)

Общество

В аэропорту Благовещенска открыли выставку спортивных монет
Власть 9

За занятия спортом россияне смогут получить налоговый вычет
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь