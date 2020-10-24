Сегодня пройдёт очередная игра за Кубок Благовещенска по хоккею

Сегодня, 24 октября, в 13:15 на Ледовой Арене в «Островах» пройдет очередной матч Кубка Благовещенска по хоккею. По словам организаторов, встреча обещает быть увлекательным, ведь на льду встречаются две очень сильные команды.

– Все команды у нас разделены на три группы, первая – это самая сильная. Команды «Барс» и ХК «Благовещенск» относятся как раз к первой группе. Команда «Барс» – это хоккеисты-пограничники, которые в прошлом сезоне выиграли во второй группе и вышли в первую. Хоккейный клуб Благовещенск – это одна из сильнейших команд во всем турнире, – рассказали нам организаторы игр «Blagoveshchensk Hockey». Организаторы Кубка приглашают на матч зрителей и болельщиков. Вход свободный.

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