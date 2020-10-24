Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:27 0

Хабаровчанам снова запретили приглашать гостей на свадьбу

Хабаровчанам снова запретили приглашать гостей на свадьбу
Фото: pixabay.com

23 октября в загсах Хабаровска снова запретили приглашать гостей на регистрации брака. Как сообщает «Губерния», ограничения ввели из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, попасть в загсы Хабаровска и Хабаровского района по всем видам госуслуг теперь можно только по предварительной телефонной записи или через портал государственных услуг.

— Данные ограничения вводятся только с целью сохранения жизни и здоровья людей. Надеемся на понимание жителей города Хабаровска. В Комсомольске-на-Амуре, а также всех муниципальных районах молодоженов пока регистрируют в обычном порядке, — сообщает комитет по делам ЗАГС и архивов правительства края.

Просмотров всего: 217

#коронавирус #Дальний Восток #жизнь

распечатать


Коронавирус

Учёные: алкоголь мешает вырабатывать антитела к коронавирусу
Общество

Масочный режим в Благовещенских торговых точках нарушают в основном покупатели
Общество 6

Дальневосточникам предложили компенсировать авиаперелёты и раздавать деньги
Коронавирус

Сергей Миронов заболел коронавирусом
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь