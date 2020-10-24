Хабаровчанам снова запретили приглашать гостей на свадьбу
23 октября в загсах Хабаровска снова запретили приглашать гостей на регистрации брака. Как сообщает «Губерния», ограничения ввели из-за пандемии COVID-19.
Кроме того, попасть в загсы Хабаровска и Хабаровского района по всем видам госуслуг теперь можно только по предварительной телефонной записи или через портал государственных услуг.
— Данные ограничения вводятся только с целью сохранения жизни и здоровья людей. Надеемся на понимание жителей города Хабаровска. В Комсомольске-на-Амуре, а также всех муниципальных районах молодоженов пока регистрируют в обычном порядке, — сообщает комитет по делам ЗАГС и архивов правительства края.
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