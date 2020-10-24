Дальневосточникам предложили компенсировать авиаперелёты и раздавать деньги

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По инициативе парламентария Федота Тумусова жители ДВФО должны получать «дальневосточный капитал» равный по размеру материнскому с правом использовать его на оплату расходов на жилье или открытие собственного дела. Второй инициативой стало создание «карты дальневосточника», которая по примеру с «картой москвича», будет аккумулировать в себе все льготы человека, в зависимости от категории: ребенок, студент, работающий, пенсионер. Третья инициатива – это ежегодная компенсация оплаты перелетов для всех дальневосточников.

— Я предлагаю каждый год на специальный счёт дальневосточников класть по десять тысяч рублей, чтобы они использовали их для проезда — авиатранспортом или железной дорогой, — добавил Тумусов.

О причинах создания такой законодательной инициативы Тимусов ответил следующее: «Я считаю, что надо принять кардинальные меры для того, чтобы люди хотели оставаться на Дальнем Востоке».