Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:06 6

Дальневосточникам предложили компенсировать авиаперелёты и раздавать деньги

Дальневосточникам предложили компенсировать авиаперелёты и раздавать деньги
Фото: pixabay.com

В России разработали законопроект «О мерах социальной поддержки жителей Дальневосточного федерального округа». Документ призван облегчить жизнь жителям Дальнего Востока и предусматривает выплаты «дальневосточного капитала», компенсацию авиаперелётов, а так же создание «карты дальневосточника», пишут РИА Новости.

По инициативе парламентария Федота Тумусова жители ДВФО должны получать «дальневосточный капитал» равный по размеру материнскому с правом использовать его на оплату расходов на жилье или открытие собственного дела. Второй инициативой стало создание «карты дальневосточника», которая по примеру с «картой москвича», будет аккумулировать в себе все льготы человека, в зависимости от категории: ребенок, студент, работающий, пенсионер. Третья инициатива – это ежегодная компенсация оплаты перелетов для всех дальневосточников.

— Я предлагаю каждый год на специальный счёт дальневосточников класть по десять тысяч рублей, чтобы они использовали их для проезда — авиатранспортом или железной дорогой, — добавил Тумусов.

О причинах создания такой законодательной инициативы Тимусов ответил следующее: «Я считаю, что надо принять кардинальные меры для того, чтобы люди хотели оставаться на Дальнем Востоке».

Просмотров всего: 721

#Дальний Восток

распечатать


Коронавирус

Хабаровчанам снова запретили приглашать гостей на свадьбу
Общество 1

День автомобилиста амурчане встретят с ННК

Общество 10

С Дальнего Востока стали меньше переезжать
Происшествия

Два жителя Сахалина украли икры почти на миллион рублей
Комментарии
Показать все (6)
  • freeslim

    freeslim
    3 часа назад

    Достали уже с этими инициативами, и так уже квартиры стоят как самолет. Лучше бы оставили Дальний Восток в покое

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    3 часа назад

    Началась предвыборная агитация.

  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    3 часа назад

    Свежо придание, да верится с трудом....Очередная сказка.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    3 часа назад

    За ближайшие 10 месяцев столько радости в будущем нам "наобещают".

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Пора уяснить, нет жизни на Марсе! Действительно народ уезжает, рано умирает от тяжёлых болезней, онкология, сердечно-сосудистые, урология, туберкулёз и др., действительно плохо народ здесь на Д.В. живёт, вернее народ выживает, жизнью это назвать сложно! 10000 на счёт, смешно, аж грустно! Суки, тянут отсюда всё, строят что хотят, приумножая в разы свои доходы, а взамен что?! Ну не твари?!

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Ну-ну...

Показать все (6)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь