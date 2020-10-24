Сергей Миронов заболел коронавирусом

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

— Тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции. Призываю всех внимательно относиться к своему здоровью, — процитировала политика пресс-служба партии.

Напомним, за последние сутки в стране выявлено 17 340 зараженных, из них 106 человек — в Приамурье.