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24октября
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сегодня, 08:33 0

Сергей Миронов заболел коронавирусом

Сергей Миронов заболел коронавирусом
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Председатель парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заразился коронавирусом. По словам политика, он чувствует себя хорошо и планирует продолжить работать дома, пишет «Интерфакс».

— Тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции. Призываю всех внимательно относиться к своему здоровью, — процитировала политика пресс-служба партии.

Напомним, за последние сутки в стране выявлено 17 340 зараженных, из них 106 человек — в Приамурье.

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#коронавирус #здоровье #медицина #политика #российская власть

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