Выбор читателей за 23 октября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 23 октября.
Конфликт в благовещенском магазине закончился стрельбой (видео)
Вечером 22 октября очевидцы сообщили о стрельбе в районе cпичфабрики. Как рассказали в полиции Благовещенска, вызов поступил в дежурную часть в 21:00.
Амурские медики назвали происходящее у кабинетов компьютерной томографии коллапсом
Врачи просят амурчан не проходить компьютерную томографию по собственной инициативе. В постановке диагноза COVID-19 она помогает не столь эффективно, как многим кажется.
Василий Орлов объяснил, зачем лечить пациентов с COVID-19 в поликлиниках
Губернатор Приамурья Василий Орлов распорядился начать лечение больных с коронавирусной инфекцией на базе простых поликлиник. Речь идёт о дневных стационарах 2-й и 4-й поликлиник Благовещенска.
Большое количество утонувших летом в Приамурье власти связали с COVID-19
В 2020 году на реках и озёрах Амурской области погибло 29 человек. Это число значительно больше, чем в прошлом году, тогда утонуло 25 амурчан.
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