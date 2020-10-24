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Выбор читателей за 23 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 23 октября.

Конфликт в благовещенском магазине закончился стрельбой (видео)

Вечером 22 октября очевидцы сообщили о стрельбе в районе cпичфабрики. Как рассказали в полиции Благовещенска, вызов поступил в дежурную часть в 21:00.

Амурские медики назвали происходящее у кабинетов компьютерной томографии коллапсом

Врачи просят амурчан не проходить компьютерную томографию по собственной инициативе. В постановке диагноза COVID-19 она помогает не столь эффективно, как многим кажется.

Василий Орлов объяснил, зачем лечить пациентов с COVID-19 в поликлиниках

Губернатор Приамурья Василий Орлов распорядился начать лечение больных с коронавирусной инфекцией на базе простых поликлиник. Речь идёт о дневных стационарах 2-й и 4-й поликлиник Благовещенска.

Большое количество утонувших летом в Приамурье власти связали с COVID-19

В 2020 году на реках и озёрах Амурской области погибло 29 человек. Это число значительно больше, чем в прошлом году, тогда утонуло 25 амурчан.

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