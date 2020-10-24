Гороскоп 24 октября: Львы получат поощрение начальства, а к Козерогам нагрянут друзья

Восход Солнца: 07:07

Заход Солнца: 17:20

Солнце в Скорпионе.

Овен. Жизненный потенциал на крайне низком уровне. Не отправляйтесь сегодня в путешествие, так как оно, наверняка, окончится неудачно. Вероятны проблемы со здоровьем. Звёзды не рекомендуют физические нагрузки или неоправданный риск. Вероятны крупные неприятности, связанные с имуществом.

Телец. День хорошо подходит для совместной работы, разработки стратегии, планирования. Не бойтесь делиться своими мыслями с коллегами, они вас поддержат. Возможен конфликт в отношениях со старшими в семье. Постарайтесь сохранить равновесие и хладнокровно рассматривать даже самые сложные проблемы.

Близнецы. Стремление к новому и неизведанному и прирожденное любопытство могут быть восприняты окружающими как нетактичность. Вероятны ссора в семье или противостояние козням недругов. Препятствия на пути или непорядочное поведение партнера могут превратить вас в свирепого хищника.

Рак. В последнее время вы находились в постоянном нервном напряжении, не исключено, что сегодня вы ощутите из-за этого слабость. Ведите себя соответствующее, только отдых. Звёзды предостерегают вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, связанных с риском для здоровья.

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Лев. Благоприятный день для студентов и преподавателей. Сегодня вероятны хорошее известие, поощрение начальства,прогресс на пути к намеченной цели. Хороший день для общения с друзьями, семейных отношений, сексуальных контактов. Возможно, что день начнется с раздражения и ссор.

Дева. День будет удачным, если вы спланируете его заранее. В общении постарайтесь приближать к себе только достойных вашего внимания людей, иначе вы рискуете попасть в неловкое или двусмысленное положение. День активного отдыха и пробуждения внутренних духовных сил.

Весы. День характеризуется ослаблением защитных силорганизма. Здоровье многих будет нуждаться в укреплении. Рекомендуется избегать перегрузок, посвятить день общеукрепляющим и оздоровительным процедурам. Категорически запрещены алкогольные напитки. У женщин вероятна нежелательная или внематочная беременность, воспалительные заболевания.

Скорпион. Активный, творческий день. Сегодня ваша деловая активность принесет долгожданные результаты. Возможны успехи в профессиональной деятельности, жизнерадостность, оптимизм. Хороший период для Овнов творческих профессий. Но не доверяйтесь посторонним советам, не идите на поводу эмоций.

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Стрелец. День крайне неприятный. Пройдет он под знаком обмана и недоразумений. Агрессивность, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в работе или личной жизни. Попытайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, к которым не питаете доверия.

Козерог. К вам могут спонтанно нагрянуть друзья, и даже если вы планировали нечто иное, не расстраивайтесь, вечер будет приятным. Звёзды советуют проводить как можно больше времени вне дома, так как не исключено, что именно сегодня вы познакомитесь с человеком, с которым свяжете дальнейшую жизнь.

Водолей. Хороший день для планирования новых дел. Не упускайте инициативу из своих рук и ни в коем случае не отступайте назад. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. День будет благоприятен для успеха в сфере профессиональной деятельности, в карьере, в личной жизни.

Рыбы. Противоречивый, двойственный день. Сегодня вас будут окружать общий покой и лень. Но затем радости и неудачи станут чередоваться, посему не расслабляйтесь и не подставляйте неудачам спину. Смена настроения или неспособность сконцентрироваться могут помешать справиться с самыми обыденными задачами.

Астролог: Вальдемар Небоходцев