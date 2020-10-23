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23октября
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сегодня, 20:48 4

Новые ограничения из-за COVID-19 в Приамурье коснутся кафе и транспорта

Новые ограничения из-за COVID-19 в Приамурье коснутся кафе и транспорта
Фото: pixabay.com

С 26 октября в ряде городов Амурской области вступят в силу новые ограничения из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Главным образом они коснутся работы точек общепита.

— С 26 октября запрещена работ караоке, танцевальных и кальянных зон. Кроме того за одним столом в общем зале могут располагаться не более 10 посетителей при проведении банкетов и торжеств, максимальная одновременная заполняемость посадочных мест в залах обслуживания организации (количество одновременно присутствующих посетителей) не должна превышать 50 процентов таких посадочных мест, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, собственники кафе и ресторанов, столовых должны организовать термометрию на входе. Вход в точки общепита посетителям с повышенной температурой будет запрещён.

Что касается общественного транспорта, власти просят работодателей всех форм собственности создать для своих сотрудников гибкий график, чтобы разгрузить автобусы в часы пик.

Ограничения пока касаются лишь Благовещенска, Белогорска, Зеи, Свободного, Тынды и Шимановска.

В течение последних суток в Амурской области выявили 106 новых случаев COVID-2019. У 71 человека заболевание протекает в виде ОРВИ, у 17 – бессимптомно, у 18 – в виде пневмонии. Общее число случаев заражения составило 5 659 заражений, 4 950 человек выздоровели, 61 скончался.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    45 минут назад

    Стопэ, вчера же была новость, что никаких ограничений не будут вводить.

  • Янyа

    Янyа
    43 минуты назад

    А как это: 71 человек - это 50% от 106? 17 человек - это 16%, а 18 - уже 34?

  • 111paxa111

    111paxa111
    23 минуты назад

    как организовать гипкий график на предприятии? объясните?

  • 111paxa111

    111paxa111
    19 минут назад

    правильно сделали что в поликлинику ковидных запустили, большинство болеет как при гриппе и сидят дома не могут выйти и ТД, будем вырабатывать коллективный иммунитет

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