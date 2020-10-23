Новые ограничения из-за COVID-19 в Приамурье коснутся кафе и транспорта

С 26 октября в ряде городов Амурской области вступят в силу новые ограничения из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Главным образом они коснутся работы точек общепита.

— С 26 октября запрещена работ караоке, танцевальных и кальянных зон. Кроме того за одним столом в общем зале могут располагаться не более 10 посетителей при проведении банкетов и торжеств, максимальная одновременная заполняемость посадочных мест в залах обслуживания организации (количество одновременно присутствующих посетителей) не должна превышать 50 процентов таких посадочных мест, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, собственники кафе и ресторанов, столовых должны организовать термометрию на входе. Вход в точки общепита посетителям с повышенной температурой будет запрещён.

Что касается общественного транспорта, власти просят работодателей всех форм собственности создать для своих сотрудников гибкий график, чтобы разгрузить автобусы в часы пик.

Ограничения пока касаются лишь Благовещенска, Белогорска, Зеи, Свободного, Тынды и Шимановска.

В течение последних суток в Амурской области выявили 106 новых случаев COVID-2019. У 71 человека заболевание протекает в виде ОРВИ, у 17 – бессимптомно, у 18 – в виде пневмонии. Общее число случаев заражения составило 5 659 заражений, 4 950 человек выздоровели, 61 скончался.