Актриса Ирина Скобцева оставила в наследство сыну многомиллионное состояние

Последние годы жизни актриса жила в своем доме в подмосковной Барвихе. Его Ирина Скобцева и известный режиссер Сергей Бондарчук построили еще в 70-е годы, именно там выросли их дети — Алена и Федор.

Актриса хранила рабочий кабинет своего супруга и сберегла его таким, каким он был при жизни режиссера. Риелторы оценивают этот дом не меньше, чем в миллион долларов.

Были у Сергея Бондарчука также дачи в Подмосковье и Крыму, и «Мерседес», который он купил одним из первых в стране. Также у Ирины Скобцевой была квартира в Москве.

Федор Бондарчук является единственным наследником первого порядка, именно ему отойдет все имущество. Дочери Скобцевой Алены Бондарчук не стало в 2009 году.