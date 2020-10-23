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23октября
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сегодня, 18:49 0

Актриса Ирина Скобцева оставила в наследство сыну многомиллионное состояние

Актриса Ирина Скобцева оставила в наследство сыну многомиллионное состояние
Фото: kino-teatr.ru

Звезда советского кино Ирина Скобцева, скончавшаяся 20 октября, оставит сыну Федору Бондарчуку и своим внукам многомиллионное наследство, сообщает радио «Комсомольская правда».

Последние годы жизни актриса жила в своем доме в подмосковной Барвихе. Его Ирина Скобцева и известный режиссер Сергей Бондарчук построили еще в 70-е годы, именно там выросли их дети — Алена и Федор.

Актриса хранила рабочий кабинет своего супруга и сберегла его таким, каким он был при жизни режиссера. Риелторы оценивают этот дом не меньше, чем в миллион долларов.

Были у Сергея Бондарчука также дачи в Подмосковье и Крыму, и «Мерседес», который он купил одним из первых в стране. Также у Ирины Скобцевой была квартира в Москве.

Федор Бондарчук является единственным наследником первого порядка, именно ему отойдет все имущество. Дочери Скобцевой Алены Бондарчук не стало в 2009 году.

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#кино #культура #память

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