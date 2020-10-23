День автомобилиста амурчане встретят с ННК

День автомобилиста ежегодно отмечают в последнее воскресенье октября. У нас в Приамурье почти у каждого есть авто, а у тех, у кого нет, есть права и желание его купить. Но мало иметь четырёхколёсного друга, его нужно заправлять. И топливо, учитывая дальневосточную погоду, должно быть исключительно качественным.

— Добросовестные владельцы понимают, чем качественнее топливо, тем безопаснее езда и дольше срок службы железного коня. И многие годы автомобилисты доверяют эту важнейшую процедуру проверенной временем компании. Поэтому наши АЗС на протяжении многих лет стали лучшим выбором для заправки своих авто уже нескольких поколений автовладельцев, — заверили в компании ННК.

Действительно, в качестве топлива торговой марки ННК не приходится сомневаться. Уровень контроля качества и соответствия стандартам, которое проходит топливо компании, пожалуй, можно сравнить с соблюдением чистоты в операционной. Проверку соответствия компании общемировым стандартам качества проводят авторитетные эксперты с многолетним опытом работы. И эти проверки ННК всегда проходит с успехом. — Как известно, сеть АЗС ННК на Дальнем Востоке реализует топливо, произведённое на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. После вхождения в Группу компаний ННК, на нём была проведена масштабная модернизация, теперь завод по праву можно назвать одним из лучших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России. Хабаровский НПЗ производит линейку моторного топлива, разработанного с учётом особенностей климата в Дальневосточном регионе. Вся продукция проходит проверку, после чего получает паспорт качества изготовителя, — объясняют специалисты компании. Но и внутри ННК соблюдается жёсткий контроль качества продукции. На каждом этапе пути к конечному потребителю она вновь проходит тщательную проверку. Для примера любопытный и многозначащий факт: как подсчитали специалисты компании, пока топливо доберётся от Хабаровского нефтезавода до бензобака жителей, предположим, Приморья, метрологические службы предприятий ННК проводят порядка 80 анализов!

При этом не забывают в компании и о комфорте водителей, независимо от того, будь это небольшой отдых во время длительной дальней поездки, либо краткосрочная остановка для быстрой дозаправки. Для всех на любой АЗС ННК найдётся удобный сервис. Ведь там уделяют повышению уровня клиентского сервиса и расширению перечня предоставляемых клиентам услуг особое внимание. Уютные кафе-зоны с качественным фаст-фудом и свежесваренным кофе, внимательные сотрудники, акции для постоянных покупателей уже стали визитной карточкой АЗС с ярким логотипом-солнцем. Группа компаний ННК рада поздравить всех автомобилистов Дальнего Востока с праздником и желает, как говорится, зелёного света, ровных дорог и правильных заправок! И вы можете быть уверены – о качестве топлива на наших АЗС позаботится ННК. Партнёрский материал.