Школьница из Курска заманила в армию 30 призывников

Анна Целикова передала несколько десятков повесток молодым людям из города Курчатова Курской области, причём все, кому школьница отдала повестки, вовремя прибыли в военкомат.

— Я с уважением отношусь к юношам, которые несут службу в армии. Считаю, что это почетная обязанность, поэтому и решила помочь в период осеннего призыва, — сказала Анна.

Представители призывного пункта города Курчатова, чтобы отметить отлично проделанную работу, вручили девушке грамоту. В военкомате сообщили, что такой способ вручения повесток оказался достаточно эффективным и, возможно, будет использоваться и дальше.