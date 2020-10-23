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23октября
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сегодня, 18:00 3

Школьница из Курска заманила в армию 30 призывников

Школьница из Курска заманила в армию 30 призывников
Фото: yandex.ru

Призывники одного из городов Курской области получили повестки необычным образом. Молодым людям в дверь звонила привлекательная девушка, а когда ей открывали, вручала повестки на прохождение службы в рядах российской армии, пишет «Комсомольская правда».

Анна Целикова передала несколько десятков повесток молодым людям из города Курчатова Курской области, причём все, кому школьница отдала повестки, вовремя прибыли в военкомат.

— Я с уважением отношусь к юношам, которые несут службу в армии. Считаю, что это почетная обязанность, поэтому и решила помочь в период осеннего призыва, — сказала Анна.

Представители призывного пункта города Курчатова, чтобы отметить отлично проделанную работу, вручили девушке грамоту. В военкомате сообщили, что такой способ вручения повесток оказался достаточно эффективным и, возможно, будет использоваться и дальше.

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#военные

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    31 минута назад

    Вербовщица, скоро таких реально нужно будет в штате иметь))

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    23 минуты назад

    Парни придут с армейки, "наскучаются" по женскому полу и могут захотеть "напомнить" девушке о такой ее работе. Не задумывается о таких вариантах развития событий?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    22 минуты назад

    Крысиной мочой запахло...

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