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23октября
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В Амурской области пройдёт конкурс профмастерства «WorldSkills Russia»

В Амурской области пройдёт конкурс профмастерства «WorldSkills Russia»

В понедельник, 26 октября, в Приамурье начнётся VI областной конкурс профессионального мастерства «WorldSkills Russia». Впервые наблюдать за ходом чемпионата сможет любой желающий.

В рамках чемпионата состоятся соревнования «JuniorSkills» и «Навыки мудрых». За звание профессионала своего дела поборются 170 студентов, школьников и работников предпенсионного возраста.

— Соревнования будут идти всю неделю и закончатся в пятницу, 30 октября. Всего будет задействовано 12 площадок в Благовещенске, Свободном, Белогорске, Тынде и в селе Владимировка. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой церемоний открытия и закрытия чемпионата не будет, — отметили в региональном Минобрнауки.

В этом году направлений стало больше на пять позиций, теперь их 20. Бороться за победу студенты теперь будут ещё и в «Корпоративной защите от внутренних угроз информационной безопасности», «Экспедировании грузов», «Сантехнике и отоплении», «Электромонтаже» и «Бухгалтерском учёте».

А вот для школьников подготовили номинации «Мобильная робототехника» и «Малярные и декоративные работы». Люди постарше будут соревноваться в «Кирпичной кладке», «Сварочных технологиях» и «Технологиях моды». Помимо конкурса в программу чемпионата включили и деловую программу. Наблюдать за ходом конкурса сможет любой желающий не выходя из дома. Со всех площадок будет вестись прямая трансляция.

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#конкурсы

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