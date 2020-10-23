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23октября
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сегодня, 17:48 0

На набережной Благовещенска открыли «Лесной лагерь»

На набережной Благовещенска открыли «Лесной лагерь»
Фото: admblag.ru

Новый игровой комплекс «Лесной лагерь» на набережной Благовещенска официально открыт с 23 октября. Часть его предназначена для детей от 7 до 12 лет, а две шестиметровые горки – для подростков от 12 до 17 лет. Малышам туда забираться будет опасно.

— Проект «Лесной лагерь» – оригинальный, интересный. Мы уже видим, что он нравится детям. Игровой комплекс подобного плана устанавливается в Благовещенске и в Амурской области впервые, — рассказал Максим Лизунов, представитель подрядной организации ООО «Объединение Благоустроителей».

Максимальное внимание строители уделили безопасности детей и обещают, что установлен комплекс максимально надёжно. На всех игровых зонах установлены таблички, предупреждающие о возрастных ограничениях.

Обновление детской площадки на набережной продолжается с 2017 года. Мэрия заверила, что при установке новых комплексов учитывает пожелания благовещенцев. О «Лесном лагере», в частности, очень просили родители подростков, детям постарше на остальных игровых комплексах уже скучно.

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#дети #отдых

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