В Приамурье выявили 106 новых заражений COVID-19

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В Амурской области выявили 106 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 1,9 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

У 71 человека заболевание протекает в виде ОРВИ (50%), у 17 – бессимптомно (16%), у 18 – в виде пневмонии (34%).

Показатель заболеваемости составляет 716,29 на 100 тысяч населения. За последние сутки обследовали 4 490 человек.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в регионе выявили 5 659 заражений, 4 950 человек выздоровели, 61 человек скончался.