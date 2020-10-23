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23октября
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сегодня, 17:30 4

В Приамурье выявили 106 новых заражений COVID-19

В Приамурье выявили 106 новых заражений COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области выявили 106 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 1,9 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

У 71 человека заболевание протекает в виде ОРВИ (50%), у 17 – бессимптомно (16%), у 18 – в виде пневмонии (34%).

Показатель заболеваемости составляет 716,29 на 100 тысяч населения. За последние сутки обследовали 4 490 человек.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в регионе выявили 5 659 заражений, 4 950 человек выздоровели, 61 человек скончался.

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#здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    59 минут назад

    проценты ЕР считала

  • Kris07

    Kris07
    49 минут назад

    Тоже не поняла как они считают..

  • inoy

    inoy
    40 минут назад

    ЦИК проценты выводил как по поправкам))))))))))))))))))))

  • Вета007

    Вета007
    15 минут назад

    Проценты огонь)))) ну на самом деле значит 142 человека, раз 71 это 50%)))) если они так все считают, значит все понятно

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