WWF объявил конкурс для защитников диких тигров

Фото: Василий Солкин / WWF России

Всемирный фонд дикой природы начал принимать заявки на соискание награды Римингтона. Ежегодно она присуждается молодым людям за их действия в защиту диких тигров.

Каждый год WWF награждает одного взрослого и двух детей. Награда не подразумевает денежного вознаграждения – победитель получает сертификат, подарок от WWF и признание своих заслуг в деле сохранения редкого хищника.

Ранее победителями становились дети и молодые люди из Индии, Швеции, Нидерландов, Непала и России. Их добрые дела для тигра были разными: победители публиковали истории о тиграх, снимали ролики об отчаянном положении этих животных, передавали заработанные от продажи поделок деньги на охрану тигра, организовывали группы одноклассников.

В 2019 году одну из наград получила первоклассница Катя Черепанова из Ижевска. Девочка нарисовала цветными карандашами презентацию для своих сверстников, записала видеообращение для школьной конференции и придумала сбор средств на сохранение этих редких животных с помощью школьных «пятёрок».

— Новое поколение молодых людей – это будущее тигра и дикой природы. От их понимания, мироощущения, взаимодействия зависит то, ради чего мы сейчас работаем. Им продолжать наше дело. Мы будем рады рассказать о замечательных делах молодых людей, которые они посвящают тигру, гордому символу России, — рассказала ведущий специалист отдела Амурского филиала WWF по связям с общественностью Юлия Фоменко.

WWF принимает заявки от соискателей до 13 ноября. Необходимо в свободной форме написать о своих добрых делах для тигра, указать имя, фамилию, возраст, город или посёлок, контактную информацию и оправить на адрес amur.office@wwf.ru (на русском языке) или tristant@wwf-tigers.org (на английском языке).

Победителей выберет международное жюри, сообщает пресс-служба амурского филиала WWF.