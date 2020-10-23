В Благовещенске начальника склада аэропорта будут судить за взятку

Расследование в отношении бывшей служащей аэропорта завершено, прокуратура предъявила обвинение.

Согласно версии следствия, обвиняемая получила взятку в размере 81 600 рублей, сообщает Восточно-сибирское управление на транспорте СК РФ. Деньги она взяла у генерального директора коммерческой организации, осуществляющей отправки грузов авиационным транспортом по территории страны. В ответ обвиняемая предоставляла руководителю организации услуги по ускоренному и приоритетному отправлению грузов воздушным транспортом, принимая товар в неустановленное для этого время.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.