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23октября
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сегодня, 17:56 0

В Благовещенске начальника склада аэропорта будут судить за взятку

В Благовещенске начальника склада аэропорта будут судить за взятку
Фото: pixabay.com

Расследование в отношении бывшей служащей аэропорта завершено, прокуратура предъявила обвинение.

Согласно версии следствия, обвиняемая получила взятку в размере 81 600 рублей, сообщает Восточно-сибирское управление на транспорте СК РФ. Деньги она взяла у генерального директора коммерческой организации, осуществляющей отправки грузов авиационным транспортом по территории страны. В ответ обвиняемая предоставляла руководителю организации услуги по ускоренному и приоритетному отправлению грузов воздушным транспортом, принимая товар в неустановленное для этого время.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

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#происшествия

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