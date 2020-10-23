Жительница Челябинска выкинула в реку умершего ребенка

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка. По предварительной информации, ребенок скончался от заболевания, после чего они решили избавиться от тела, сбросив в реку Миасс», — сообщил РЕН ТВ старший помощник руководителя СУ СКР региона Владимир Шишков.

До этого 24-летняя жительница Челябинска заявила полицейским, что неизвестный мужчина похитил у нее переноску с ребенком, когда она вышла из такси и шла к подъезду.

По ее словам, преступник дернул ее за капюшон, она упала и только потом увидела, что переноски с семимесячным малышом нет.

Девушка попросила прохожего, чтобы тот вызвал полицию. Мужчине показалось ее поведение неадекватным, но все же позвонил правоохранителям.