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23октября
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сегодня, 17:07 0

Жительница Челябинска выкинула в реку умершего ребенка

Жительница Челябинска выкинула в реку умершего ребенка
Фото: uralinform.ru

24-летняя женщина в Челябинске инсценировала похищение своего семимесячного ребенка, которого в действительности родители сбросили в реку, сообщает РЕН ТВ.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка. По предварительной информации, ребенок скончался от заболевания, после чего они решили избавиться от тела, сбросив в реку Миасс», — сообщил РЕН ТВ старший помощник руководителя СУ СКР региона Владимир Шишков.

До этого 24-летняя жительница Челябинска заявила полицейским, что неизвестный мужчина похитил у нее переноску с ребенком, когда она вышла из такси и шла к подъезду.

По ее словам, преступник дернул ее за капюшон, она упала и только потом увидела, что переноски с семимесячным малышом нет.

Девушка попросила прохожего, чтобы тот вызвал полицию. Мужчине показалось ее поведение неадекватным, но все же позвонил правоохранителям.

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#дети #происшествия

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