В Шимановском районе на деньги «Газпрома» отремонтировали сельский стадион

В селе Новогеоргиевка Шимановского района появился современный стадион. Старый спортивный объект отремонтировали на средства компании «Газпром». Кроме нового футбольного поля там появились отдельные спортивные площадки.

— У сельских жителей появилось современное футбольное поле с искусственным покрытием, а также открылись площадки для занятий волейболом и баскетболом. Здесь же разместились тренажёры. Отремонтированный спортивный объект огородили, на его территории сделали освещение. На все работы потратили 14,4 миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе правительства.

Программа «Газпрома» работает в регионе с 2017 года, и за это время на её средства построили или отремонтировали 16 объектов – это пришкольные стадионы, оснащенные всем необходимым не только для уроков физкультуры, но и занятий спортивных секций, а также удобные многофункциональные площадки с современным покрытием.

В этом году Амурской области по программе выделили 100 миллионов. На них уже отремонтировали или заканчивают ремонт четырёх стадионов и двух многофункциональных площадок.