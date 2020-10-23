В Благовещенске водитель мусоровоза спас тяжелобольного, доставив его в ближайшую больницу

Водитель мусоровоза Николай Волошин спас мужчину и его маму. В начале августа мужчине с больным сердцем стало плохо. По просьбе Николая полицейские создали «зелёный коридор» для проезда «скорой» мусоровозной помощи.

Николай Волошин работает водителем мусоровоза в ООО «Спецсервис». В начале августа он ехал в Благовещенск из Тамбовского района. В этот день на въезде на Зейский мост образовалась большая пробка.

— Ко мне обратилась женщина и попросила срочно довезти её больного сына в больницу. По словам Ольги, у её сына проблемы с сердцем ещё после Чечни. Они ехали на такси из Новокиевского Увала в больницу в Благовещенске. Я понимаю каково это – у самого папа в деревне 13 лет болел, — рассказал Николай.

Больному мужчине было необходимо немедленное вмешательство врачей, а таксист отказался объезжать по обочине. Тогда Николай посадил пассажиров к себе, включил мигалки и поехал по встречке – откладывать было нельзя. Во время поездки женщине стало плохо, она потеряла сознание, тут водителю пригодились навыки первой помощи. Он привёл её в чувство и дал воды.

— Когда до поста оставалось метров 200, я вышел из машины и побежал к полицейским. Сотрудники ГИБДД хорошо сработали, остановили движение и создали «зелёный коридор» для проезда мусоровоза. Тогда на мосту ещё действовало реверсивное движение. Я доставил их в ближайшую больницу вовремя. Врачи сразу же начали что-то делать и вкололи мужчине какое-то лекарство, — поделился водитель.