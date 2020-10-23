Завтра в Белогорье открывается бассейн

С 24 октября в Белогорье открывается бассейн, сообщает пресс-служба мэрии. Посетителей ожидают к 13:00.

Сотрудники бассейна сообщили, что пробы воды показали, что она совершенно безопасна. Нагреть её пообещали до +30…+31 градусов.

Летом в бассейне было установлено «второе дно» – уменьшена глубина одной из дорожек. Создано оно для купания детей, с мелкой дорожки в основной бассейн детям попасть будет затруднительно.

График работы бассейна останется прежним. Со вторника по пятницу он будет открыт с 15:00 до 21:00. В субботу – с 13:00 до 20:00, в воскресенье – с 10:00 до 18:00. По понедельникам в бассейне санитарный день.