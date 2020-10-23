Амурские лесники будут кататься на новых уазиках

Фото: пресс-служба минлесхоза Амурской области

Лесники Амурской области получили новые автомобили модели УАЗ. Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, семь машин отправились в Архаринское, Белогорское, Благовещенское, Бурейское, Магдагачинское, Мазановское и Свободненское лесничества.

Новая техника поможет в поиске нарушителей лесного законодательства, позволит быстрее добираться до отдалённых участков для проверки работ по лесовосстановлению, а также выполнять другие функции.

— Правительство Амурской области выделило 8,5 миллиона рублей на приобретение десяти лесопатрульных автомобилей УАЗ. Семь таких передали лесничествам, ещё три вручат в ноябре. Сейчас в лесничествах эксплуатируется 66 автомобилей. В прошлом году за счёт федерального бюджета для лесничеств приобрели семь автомобилей, в мае 2020 года также на средства федерального бюджета купили ещё два. Но, несмотря на это, износ большинства единиц – 90 процентов. И новые УАЗы улучшат автопарк лесничеств, — рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

Автомобили поставят на учёт и доукомплектуют спутниковыми телефонами, средствами измерения, GPS-навигаторами и ранцевыми огнетушителями.