Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:41 0

Амурские лесники будут кататься на новых уазиках

Амурские лесники будут кататься на новых уазиках
Фото: пресс-служба минлесхоза Амурской области

Лесники Амурской области получили новые автомобили модели УАЗ. Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, семь машин отправились в Архаринское, Белогорское, Благовещенское, Бурейское, Магдагачинское, Мазановское и Свободненское лесничества.

Новая техника поможет в поиске нарушителей лесного законодательства, позволит быстрее добираться до отдалённых участков для проверки работ по лесовосстановлению, а также выполнять другие функции.

— Правительство Амурской области выделило 8,5 миллиона рублей на приобретение десяти лесопатрульных автомобилей УАЗ. Семь таких передали лесничествам, ещё три вручат в ноябре. Сейчас в лесничествах эксплуатируется 66 автомобилей. В прошлом году за счёт федерального бюджета для лесничеств приобрели семь автомобилей, в мае 2020 года также на средства федерального бюджета купили ещё два. Но, несмотря на это, износ большинства единиц – 90 процентов. И новые УАЗы улучшат автопарк лесничеств, — рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

Автомобили поставят на учёт и доукомплектуют спутниковыми телефонами, средствами измерения, GPS-навигаторами и ранцевыми огнетушителями.

Просмотров всего: 104

#областная власть #природа #транспорт

распечатать


Общество

В субботу в Амурской области ожидается дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 24 октября
Общество

Мост через Зею будут строить даже в морозы (видео)
Коронавирус 14

Василий Орлов объяснил, зачем лечить пациентов с COVID-19 в поликлиниках
В России и мире

Самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» ввели в строй в Мурманске
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь