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23октября
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Прокуратура проверила информацию об отсутствии отопления на Вокзальной, 82, в Благовещенске

Прокуратура проверила информацию об отсутствии отопления на Вокзальной, 82, в Благовещенске

Прокуратура Амурской области провела проверку по факту отсутствия отопления в квартирах жильцов дома № 82 по улице Вокзальной в городе Благовещенске.

Факт отсутствия в отдельных квартирах отопления из-за затопления подвального помещения водой подтвердился. Прокуратура планирует дать оценку деятельности управляющей компании ООО «Мастер-Д». При установлении нарушений закона прокуратура пообещала наказать виновных.

Управляющая компания уже приняла меры по откачке воды из подвального помещения жилого дома. С 21 октября отопление дома подключено в полном объёме, сообщает прокуратура Амурской области.

О том, что в Благовещенске на Вокзальной, 82, вовремя не дали отопление из-за того, что подвал затоплен грунтовыми водами, мы писали ранее. Жильцы дома пожаловались в редакцию на свою «управляйку».

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#ЖКХ

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