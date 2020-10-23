В Китае из пятилетнего мальчика извлекли пиявку, прожившую в нем больше года

По рассказам родителей, ребенок жаловался на трудности с дыханием и боли в горле. Родители пытались лечить сына самостоятельно, но их попытки ни к чему не привели. Тогда они обратились к медикам.

В процессе осмотра в трахее ребенка обнаружили живую пиявку. 16 октября была проведена операция, в процессе которой при помощи специальной трубки хирурги удалили ее из горла мальчика. Как рассказали врачи, пиявка выросла в длину с ладонь взрослого человека. Медики считают, что она попала в организм ребенка с загрязненной водой.