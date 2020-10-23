Главное «За неделю!»: антирекордные цифры COVID-заражённых, исчезновение 38 маршрута и невезучие авто

Пятница. Время подводить итоги. Мы традиционно представляем вашему вниманию дайджест с главными событиями уходящей недели. То, что вы читали, обсуждали, чем делились друг с другом.

В среду вечером, словно снег, выпавший, кстати, в тот же самый вечер, нас свела с ума информация о 105 COVID-подтвержденных! «Мама дорогая», — подумали жители амурского региона. «А нет, просто методика подсчёта заражённых стала другой», — пояснили в региональном правительстве. Всё дело в том, что теперь к новым случаям причисляют и бессимптомных носителей. Знаете, цифры пугающие, но зато статистика по заболевшим пневмонией на фоне всего этого ниже. Хоть что-то успокаивающее.

Администрация Благовещенска временно прекращает личный приём граждан. Такая новость ожидала нас на старте недели. Кстати, сразу после на дистанционный режим работы перешли центр занятости и налоговая. Теперь по всем вопросам можно обращаться через сайт и по старинке – по телефону. Туда, кстати, дозвониться будет явно проще, чем в поликлиники. У нашей редакции есть вопрос для вас, дорогие зрители: переведут ли нас с вами всех на «удалёнку»? Ну, как тогда, в апреле. И нужен ли нам вообще такой локдаун, — пишите в комментариях.

С этой недели перестал возить жителей города маршрут номер 38. Многие благовещенцы, живущие в районе Тайваня и работающие в микрорайоне, негодуют, ибо только данный автобус мог их напрямую довезти до работы. Теперь им придётся ездить с пересадкой, что добавляет не только финансовые неудобства, но и время, необходимое, чтобы добраться до работы. Ну, а вы же все знаете, насколько важны каждые 10-15 минут утром. За это же время можно и уроки сделать (это для школьников), и прическу (это для девочек), спокойно пройтись до гаража (это для мужчин), ну или просто подольше поваляться в кроватке. Это уже для всех. В общем, найти нового перевозчика обещают. Правда, когда – не говорят. Уж слишком небольшой, а как следствие, невыгодный, получается, маршрут. Надеемся, в ближайшее время перевозчик появится. В общем, ждём.

Поговорим немного про автомобили. Им как-то на этой неделе не очень везло. Одного, вот, яйцами закидали. Во дворе дома на улице Дьяченко водитель одного из авто либо кому-то круто перешёл дорогу, либо стал жертвой хулиганов. На самом деле обидненько получилось. Ну, во-первых, автомойки сейчас не такие уж и дешёвые, а сам ты машинку на колонке не помоешь. А если и помоешь, то рискуешь штраф получить и руки отморозить. Во-вторых, кто-то остался без полезного завтрака… А-а-а, вот мы и всё поняли. Возможно, габариты пострадавшего автомобиля, настолько не устраивают жителей двора, что они попробовали посадить его тачку на диету. Или решили на это намекнуть. В общем, вариантов много. Мы запутались.

Вот, если молния два раза в одно место не бьёт, то автомобили в одну и ту же яму могут запросто провалиться. Буквально с разницей в сутки в яме на пересечении улиц Горького – Политехнической оказались сразу два представителя японского автопрома. Ситуация, конечно, далеко не самая приятная. Как автолюбитель, я, безусловно, сочувствую пострадавшим. Поддержку, кстати, выразили также и комментаторы наших социальных сетей. Но не обошлось и без тех, кто и высказался против. Ребята-гневные комментаторы, мы вас тоже читаем и очень сильно любим. Без вас мы были бы обычными СМИ, но с вами – мы продажные, безграмотные, неинтересные, местами глупые и неактуальные. Ого, сколько прилагательных я про нас назвал. И это только маленький список. Ну да ладно, зато вы большие молодцы. Это важнее.

Мы, кстати, придумали, на что потратим деньги с «продажных» новостей: мы их потратим на монету за почти 2,5 миллиона рублей. Именно столько амурчанин просит за пятирублёвку 1998 года выпуска. Кроме этого, владелец монеты готов уступить её за автомобиль марки Mercedes Benz модели G63 — указано в сообщении. Знаете, предприимчивость продавца заставляет за него только порадоваться. Давайте-ка на секундочку представим, что монета продастся, а у её уже бывшего хозяина появится «мерседес», а сам он окажется жителем Тайваня, который работает в микрорайоне. Тогда ведь не только его мечта, но и мечта нескольких жителей Тайваня исполнится. Они смогут снова напрямую добираться на работу: в теплом салоне, без пересадок и на кожаных сиденьях.

В общем, в такое нелегкое время старайтесь искать в каждых новостях хотя бы чуточку хорошего и позитивного. Тогда в вашей жизни станет чуть больше света. А то его так не хватает в последнее время. Любви всем, добра и здоровья. Берегите себя и до новых встреч!