Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:43 6

Олег Имамеев: газоны в Благовещенске очень сложно назвать газонами

Олег Имамеев: газоны в Благовещенске очень сложно назвать газонами

В Благовещенске в городскую программу по озеленению войдёт раздел содержания газонов. Уж слишком они запущены, а грязь с них смывает на дороги. Проблему на очередном заседании гордумы подняли депутаты.

— Газоны в Благовещенске очень сложно назвать газонами. Это участки, на которых, порой, есть всё, кроме травы. После принятия программы по озеленению подрядчики обустроят газоны по правилам озеленения. Постепенное приведение газонов в норму уменьшит проблему загрязнения. Однако грязь на прилотковые части дорог наносится не только с газонов. Это и грязь с проезжающих автомобилей, строительных площадок или, в зимний период, отсев, — рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Некоторые подрядчики уже стараются обустраивать газоны по правилам. Они укладывают плодородный слой грунта и сеют газонную траву. Такие газоны появились в рамках строительства городского центра «Трибуна Холл» и ремонта улицы Ленина, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска. Депутаты городской думы поинтересовались у мэра, кто будет заниматься содержанием обновлённых зелёных зон.

— ГСТК готовы содержать газоны при наличии финансирования. Эти деньги пойдут на оборудование, обучение и набор в штат необходимых специалистов. Городских денег не хватит, будем привлекать средства из других источников, — пояснил Олег Имамеев.

Просмотров всего: 394

#мэрия #строительство

распечатать


Спорт

В Шимановском районе на деньги «Газпрома» отремонтировали сельский стадион
Общество

Мост через Зею будут строить даже в морозы (видео)
Общество 5

В Благовещенске выложат цветной плиткой площадки возле школ
Общество 1

Земельные участки после сноса аварийных домов в Благовещенске используют с пользой
Комментарии
Показать все (6)
  • inoy

    inoy
    1 час назад

    под плитку их

  • Sasha028

    Sasha028
    1 час назад

    "Мэра" Благовещенска очень сложно назвать Мэром...

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    как поздно приходит прозрение-не первый год при власти-при Калите такого не было видно

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    50 минут назад

    Спасибо, капитан Очевидность.

  • kidman

    kidman
    43 минуты назад

    Газоны можно будет назвать газонами тогда, когда на них не будут стоять машины, гадить домашние четвероногие и вытаптывать до состояния бетона двуногие.

    Учитывая уровень культуры граждан в нашей стране и в нашем городе в частности, нормальных чистых зелёных газонов мы не увидим ещё очень долго. К сожалению

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    32 минуты назад

    А проблему уборки снега будут решать в июле. Всё логично и в порядке очереди.

Показать все (6)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь