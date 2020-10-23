Олег Имамеев: газоны в Благовещенске очень сложно назвать газонами

В Благовещенске в городскую программу по озеленению войдёт раздел содержания газонов. Уж слишком они запущены, а грязь с них смывает на дороги. Проблему на очередном заседании гордумы подняли депутаты.

— Газоны в Благовещенске очень сложно назвать газонами. Это участки, на которых, порой, есть всё, кроме травы. После принятия программы по озеленению подрядчики обустроят газоны по правилам озеленения. Постепенное приведение газонов в норму уменьшит проблему загрязнения. Однако грязь на прилотковые части дорог наносится не только с газонов. Это и грязь с проезжающих автомобилей, строительных площадок или, в зимний период, отсев, — рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Некоторые подрядчики уже стараются обустраивать газоны по правилам. Они укладывают плодородный слой грунта и сеют газонную траву. Такие газоны появились в рамках строительства городского центра «Трибуна Холл» и ремонта улицы Ленина, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска. Депутаты городской думы поинтересовались у мэра, кто будет заниматься содержанием обновлённых зелёных зон.

— ГСТК готовы содержать газоны при наличии финансирования. Эти деньги пойдут на оборудование, обучение и набор в штат необходимых специалистов. Городских денег не хватит, будем привлекать средства из других источников, — пояснил Олег Имамеев.