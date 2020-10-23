Программу льготной ипотеки под 6,5 % годовых продлят до 1 июля 2021 года

— Многие семьи воспользовались этой программой. Помогла она поддержать и строительную отрасль, — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, льготная ипотека была запущена в апреле текущего года и даёт возможность получить кредит с пониженной ставкой на покупку квартир стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах и до 12 миллионов – в Москве и Санкт-Петербурге.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, программа льготной ипотеки используется при покупке 90 процентов квартир в новостройках, и её продление до 1 июля 2021 года позволит улучшить жилищные условия 600 тысяч россиян.

— За время реализации программы выдано более 230 тысяч кредитов на 670 миллиардов рублей. Сентябрь оказался рекордным месяцем – выдано около 60 тысяч кредитов. Суммарно население поверило и принесло личных сбережений в виде первоначального взноса более 100 миллиардов рублей, — сообщил Хуснуллин.

С начала 2020 года россияне взяли ипотечных кредитов на общую сумму в 2,7 триллиона рублей. В сентябре кредитные организации оформили рекордное количество жилищных займов на сумму 470 миллиардов рублей.

В правительстве РФ отметили, что льготная ипотека подстегнула и строительный бизнес. В эту сферу было привлечено порядка 500 миллиардов инвестиций.