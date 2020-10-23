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23октября
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сегодня, 15:52 1

Амурские власти хотят упростить ведение бизнеса в регионе

Амурские власти хотят упростить ведение бизнеса в регионе
Фото: business.amurobl.ru

Как упростить жизнь предпринимателям и повысить инвестиционную привлекательность Приамурья – обсудили в региональном правительстве. Среди главных вопросов оказались такие, как сроки регистрации бизнеса, постановка земельных участков на кадастровый учет и доступность кредитов.

— Хорошим механизмом для проведения эффективной работы в этом направлении являются целевые модели. Они отражают реальную ситуацию по таким аспектам, как сроки регистрации бизнеса, постановка земельных участков на кадастровый учет, доступность кредитных ресурсов, подключение к сетям тепло- и энергоснабжения, а также уровень административного давления. В этом году регион уже достиг определенных успехов. По данным Национального рейтинга АСИ, мы вошли в топ-30 субъектов страны с благоприятным деловым климатом. Оценку нашей работе дают сами предприниматели области, поэтому важно сохранить эту динамику, определить проблемные места и вместе приложить максимум усилий по улучшению делового и инвестиционного климата, — рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

При этом на сегодня в регионе срок регистрации прав собственности варьируется от 10 до 12 дней, а постановка земли на кадастровый учёт в среднем занимает у предпринимателей примерно 24 дня. И это, что интересно, седьмой показатель по России.

— Значительно сократить время и количество процедур получится за счёт усиления информационной работы, оперативного смс-информирования заявителей, обучения сотрудников территориальных МФЦ, а также проведения регулярных контрольных закупок для получения обратной связи от бизнес-сообщества, — считает министр имущественных отношений Амурской области Сергей Олиферов.

Что касается доступности кредитов, этот вопрос решает Амурская региональная микрокредитная компания. С января по сентябрь 2020 года у неё под 1 % кредитовалось около сотни местных предпринимателей.

Также планируют вдвое сократить срок получения разрешения на капитальное строительство.

— Если сейчас на процедуру застройщик тратит больше 2 месяцев, то в перспективе на это будет уходить всего 39 дней, — сообщил министр строительства и архитектуры Николай Сибиряков.

«Улучшить показатель рассчитывают за счет сокращения в административном регламенте сроков подготовки положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Это коснется жилых объектов капитального строительства, в том числе со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, не относящихся к уникальным объектам», пишет пресс-служба регионального правительства на официальном сайте.

А ещё в минстрое считают, что этот процесс во многом будет зависеть от эффективной работы муниципалитетов, а также от их финансирования и уровня квалификации специалистов на местах.

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#губернатор #финансы

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Комментарии
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  • Тахографист

    Тахографист
    19 минут назад

    39 дней для разрешения на Строительство! Что чиновники делают так долго , что ?!

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