Амурчан просят помочь в поиске пропавшего пенсионера

Фото: @psoamur

Поисково-спасательный отряд «Амур» ищет добровольцев для поиска 69-летнего амурчанина.

«Уважаемые жители города Белогорска и Белогорского района! Поисково-спасательному отряду "Амур" нужны добровольцы для поиска пропавшего в селе Поляное, рядом с селом Некрасовка, Анатолия Ильича Николаенко 69 лет, который пропал 21 октября. Счёт идёт на часы», — опубликовали объявление волонтёры на странице отряда в Инстаграме.

Сбор добровольцев, готовых помочь в поиске, запланирован на 11 часов дня 24 октября у отдела полиции в городе Белогорске по адресу: улица Кирова, 174. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8-914-618-36-37, 8-914-581-01-57.

Анатолий Ильич ушёл из дома по адресу: Белогорский район, село Поляное, улица Школьная. Дальнейшее местонахождение мужчины неизвестно. На вид ему 70 лет, рост 170-175 сантиметров, глаза голубые, волосы седые. Был одет в камуфляжную куртку зелёного цвета, камуфляжные брюки, шапку и сапоги-болотники, сообщает П.С.О. «Амур».