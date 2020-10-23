Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:14 0

Амурчан просят помочь в поиске пропавшего пенсионера

Амурчан просят помочь в поиске пропавшего пенсионера
Фото: @psoamur

Поисково-спасательный отряд «Амур» ищет добровольцев для поиска 69-летнего амурчанина.

«Уважаемые жители города Белогорска и Белогорского района! Поисково-спасательному отряду "Амур" нужны добровольцы для поиска пропавшего в селе Поляное, рядом с селом Некрасовка, Анатолия Ильича Николаенко 69 лет, который пропал 21 октября. Счёт идёт на часы», — опубликовали объявление волонтёры на странице отряда в Инстаграме.

Сбор добровольцев, готовых помочь в поиске, запланирован на 11 часов дня 24 октября у отдела полиции в городе Белогорске по адресу: улица Кирова, 174. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8-914-618-36-37, 8-914-581-01-57.

Анатолий Ильич ушёл из дома по адресу: Белогорский район, село Поляное, улица Школьная. Дальнейшее местонахождение мужчины неизвестно. На вид ему 70 лет, рост 170-175 сантиметров, глаза голубые, волосы седые. Был одет в камуфляжную куртку зелёного цвета, камуфляжные брюки, шапку и сапоги-болотники, сообщает П.С.О. «Амур».

Просмотров всего: 435

#жизнь #помощь

распечатать


Общество

В Благовещенске водитель мусоровоза спас тяжелобольного, доставив его в ближайшую больницу
Общество

Завтра в Белогорье открывается бассейн
Общество

Амурчане регистрируют личные кабинеты на сайте Фонда капремонта
Общество 2

Почти семь тысяч амурских работодателей получат особые уведомления от Пенсионного фонда
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь