В субботу в Амурской области ожидается дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 24 октября

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Дождь и мокрый снег, налипающий на провода, ждёт завтра жителей восточных районов Приамурья.

По прогнозам амурских синоптиков, в субботу, 24 октября, в Приамурье ночью без существенных осадков, днём по восточным районам местами пройдут дождь и мокрый снег. Ветер северный, северо-западный до 7-12 метров в секунду, ночью с порывами до 15-20 метров в секунду, днём до 17-22 метров в секунду. Температура ночью -1°С…-6°С, по северу при прояснении -11°С…-16°С. Днём +5°С…+10°С, местами, там где будет снег, 0°С…-5°С.

В Зее ночью -3°С...-2°С, днём до +4°С, без осадков, лёгкий ветер до 2-5 метров в секунду.

В Шимановске ночью -3°С...-2°С, днём -2°С...+5°С, без осадков.

В Завитинске ночью -1°С, днём до +4°С, без осадков, средней силы ветер.

В Архаре ночью до 0°С, днём -0°С...+6°С, к вечеру возможен небольшой дождь, слабый ветер до 5 метров в секунду, сообщает портал rp5.ru.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный до 3-8 метров в секунду, с порывами до 11-16 метров в секунду. Температура ночью 0°С…-2°С, днём +6°С…+8°С, сообщает Амурский гидрометцентр.