Мост через Зею будут строить даже в морозы (видео)

В Благовещенске продолжается строительство нового моста через реку Зею. Сейчас строители возводят сразу девять опор одновременно: семь на левом берегу и две – на правом.

Опоры — одни из наиболее важных частей будущего моста. От качества их постройки напрямую зависит дальнейшая жизнь сооружения и его надёжность. Несмотря на наступившее похолодание, работа на стройке не прекращается.

На трёх опорах левого берега устраивают буронабивные столбы — это 20, 21 и 22 опоры. На 23 опоре уже готов ростверк — верхняя часть фундамента. Заканчивается бетонирование ростверка 24-й опоры.

— Мы идём в графике. Отставания, которые у нас были в силу разных причин, мы наверстали. Уже пошли минусовые температуры, и, чтобы бетон набрал должную прочность, устраиваются технологические укрытия для обеспечения нужных температур. Внутри укрытия нагревается воздух, чтобы не было перепада температур. Такая технология позволяет работать круглогодично, даже зимой, — рассказал директор дирекции по строительству АО «УСК "Мост"» Эдуард Давыдов.

Сейчас строители приступили к сооружению тела опоры 23, укладывают арматуру. Следующий этап – монтаж контурных блоков цокольной части. На возведение каждой опоры уходит до трёх недель.

На стройке моста работают около 500 человек. Как говорит Давыдов, этого количества пока достаточно. С расширением фронта работ количество строителей дойдёт до полутора тысяч человек. Люди приезжают сюда работать со всех регионов России.

Например, начальник строительно-монтажного участка № 2 Василий Коломиец приехал из Воронежа.

— Я принимал участие в строительстве моста через Амур. Потом перешёл сюда, совсем рядом. Доволен вполне. Нравится сама стройка — она неординарная, много новых технологий, конструктив моста очень интересен. Это не типовой, а индивидуальный проект. Экстрадозные пролёты, пилоны – можно очень долго перечислять, — поделился Василий.

Напомним, закончить строительство нового моста планируют в 2023 году. Общая стоимость работ составляет 19,8 миллиарда рублей. Из них 17,2 миллиарда – средства федерального бюджета, остальные – из областного бюджета.

Активная фаза возведения нового моста началась в июне. Проект нового мостового перехода через Зею идентичен трансграничному переходу через Амур, только в два раза длиннее. Компания построит его по той же технологии.