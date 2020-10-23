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23октября
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сегодня, 15:02 0

Предложил познакомиться и обокрал: в Благовещенске задержали подозреваемого в грабеже

Предложил познакомиться и обокрал: в Благовещенске задержали подозреваемого в грабеже
Фото: pixabay.com

В Благовещенске сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя. 20-летний молодой человек уже сознался в совершении грабежа, рассказали в региональном управлении МВД.

В благовещенское отделение полиции поступило сообщение о краже. Пострадавшей оказалась молодая девушка. Когда поздно ночью она возвращалась домой, ей предложил познакомиться молодой человек. После того как благовещенка ответила отказом, парень выхватил у неё из рук сумку и убежал. В сумочке лежали документы и телефон, ущерб оценили в 19 тысяч рублей.

Молодого человека задержали, завели уголовное дело по статье «Грабёж», мобильник он уже успел продать, документы же вернули законной владелице. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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#криминал #происшествия

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