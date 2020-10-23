Браконьерам, убившим амурского тигра Павлика, предъявлено обвинение

Полиция предъявила обвинение двум браконьерам, застрелившим тигра Павлика. Их обвиняют в незаконной охоте и незаконной добыче краснокнижного животного.

— Получены результаты биологической экспертизы, которая проводилась в рамках уголовного дела. По заключению экспертов смерть животного наступила в результате огнестрельного ранения, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по Амурской области.

После получения этой экспертизы, по настоянию следователей, срок ареста двум браконьерам – вахтовику и жителю Свободненского района – был продлён ещё на месяц. В СИЗО они задержатся, как минимум, до 23 ноября.

Тигра Павлика обнаружили застреленным 23 сентября в Свободненском районе. Позже были арестованы двое подозреваемых. Выяснилось, что тигра они подстрелили во время ночной охоты, а позже приехали к раненому животному, чтобы добить его.