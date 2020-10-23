Амурчане регистрируют личные кабинеты на сайте Фонда капремонта

На сайте Фонда капремонта только за октябрь зарегистрировались более 60 человек. Всего сервисом пользуются 3745 абонентов. Специалисты Фонда отметили, что зарегистрированных личных кабинетов с сентября по октябрь стало больше.

— Личный кабинет – защищённая система для удалённого управления лицевым счётом. Там собственники могут уплатить взносы и получить всю необходимую информацию о лицевом счёте, взносах и платежах, а также квитанцию по уплате взносов на капитальный ремонт, — сообщили в пресс-службе правительства области.

При возникновении затруднений в работе с сервисом, пользователи могут направить сообщение с описанием проблемы в «Интернет-приёмную» на сайте Фонда.