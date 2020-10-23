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23октября
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сегодня, 14:32 0

Амурчане регистрируют личные кабинеты на сайте Фонда капремонта

Амурчане регистрируют личные кабинеты на сайте Фонда капремонта
Фото: pixabay.com

На сайте Фонда капремонта только за октябрь зарегистрировались более 60 человек. Всего сервисом пользуются 3745 абонентов. Специалисты Фонда отметили, что зарегистрированных личных кабинетов с сентября по октябрь стало больше.

— Личный кабинет – защищённая система для удалённого управления лицевым счётом. Там собственники могут уплатить взносы и получить всю необходимую информацию о лицевом счёте, взносах и платежах, а также квитанцию по уплате взносов на капитальный ремонт, — сообщили в пресс-службе правительства области.

При возникновении затруднений в работе с сервисом, пользователи могут направить сообщение с описанием проблемы в «Интернет-приёмную» на сайте Фонда.

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#свет, тепло, квитанции #жизнь

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