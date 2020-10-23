Амурские медики назвали происходящее у кабинетов компьютерной томографии коллапсом

Врачи просят амурчан не проходить компьютерную томографию по собственной инициативе. В постановке диагноза COVID-19 она помогает не столь эффективно, как многим кажется.

— На сегодняшний день в Амурской области сложилась ситуация коллапса кабинетов компьютерной томографии. Пациенты приходят по самообращению, по платным услугам, без направления врача и самое главное – без показаний к лучевой диагностике, — говорит главный специалист по лучевой диагностике Амурской области, главный врач Амурского областного онкодиспансера Алексей Побережский.

Врачи отмечают и тот факт, что у кабинетов КТ скапливается большое количество людей с симптомами ОРВИ, с ещё неподтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Всё это способствует распространению вирусных заболеваний. Опасна и сама по себе компьютерная томография.

— За счет беспорядочных КТ-исследований, в том числе повторных, значительно повышается лучевая нагрузка, про которую люди в последнее время стали забывать. Особенно тревожит проведение компьютерных томографий у детского населения и подростков. Воздействие ионизирующего излучения в этом возрасте наиболее опасно и может отразиться в будущем так называемыми рентгениндуцированными онкозаболеваниями, — предупреждает Алексей Побережский.

Направлять на КТ должен врач. Обычно это происходит либо после получения пациентом положительного теста на коронавирус, либо при подозрении на пневмонию, подтверждённом другими анализами. Областной минздрав приводит цифры: у пациентов, направленных на КТ медиками, пневмонию находят в 50 процентах случаев, а у людей, отправившихся на томографию по собственной инициативе – только в 10 процентах.

— То есть свыше 90 процентов пациентов, которые проходят КТ по своей инициативе, получают дозу облучения совершенно напрасно, — отмечают в региональном минздраве.