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23октября
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сегодня, 13:30 5

Амурские медики назвали происходящее у кабинетов компьютерной томографии коллапсом

Амурские медики назвали происходящее у кабинетов компьютерной томографии коллапсом
Фото: amurobl.ru

Врачи просят амурчан не проходить компьютерную томографию по собственной инициативе. В постановке диагноза COVID-19 она помогает не столь эффективно, как многим кажется.

— На сегодняшний день в Амурской области сложилась ситуация коллапса кабинетов компьютерной томографии. Пациенты приходят по самообращению, по платным услугам, без направления врача и самое главное – без показаний к лучевой диагностике, — говорит главный специалист по лучевой диагностике Амурской области, главный врач Амурского областного онкодиспансера Алексей Побережский.

Врачи отмечают и тот факт, что у кабинетов КТ скапливается большое количество людей с симптомами ОРВИ, с ещё неподтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Всё это способствует распространению вирусных заболеваний. Опасна и сама по себе компьютерная томография.

— За счет беспорядочных КТ-исследований, в том числе повторных, значительно повышается лучевая нагрузка, про которую люди в последнее время стали забывать. Особенно тревожит проведение компьютерных томографий у детского населения и подростков. Воздействие ионизирующего излучения в этом возрасте наиболее опасно и может отразиться в будущем так называемыми рентгениндуцированными онкозаболеваниями, — предупреждает Алексей Побережский.

Направлять на КТ должен врач. Обычно это происходит либо после получения пациентом положительного теста на коронавирус, либо при подозрении на пневмонию, подтверждённом другими анализами. Областной минздрав приводит цифры: у пациентов, направленных на КТ медиками, пневмонию находят в 50 процентах случаев, а у людей, отправившихся на томографию по собственной инициативе – только в 10 процентах.

— То есть свыше 90 процентов пациентов, которые проходят КТ по своей инициативе, получают дозу облучения совершенно напрасно, — отмечают в региональном минздраве.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • ENELVE

    ENELVE
    53 минуты назад

    Где в Благовещенск ещё делают КТ по собственной инициативе?

  • ENELVE

    ENELVE
    33 минуты назад

    Уже нигде. Нечего заниматься самодиагностикой

  • Геральт

    Геральт
    23 минуты назад

    и с лекарствами в аптеках жопа. Нечего заниматься самолечением.

  • ENELVE

    ENELVE
    19 минут назад

    Жаль, что в статье не приводится статистика по выявленным пневманиям по самообращению. Думаю, люди без симптомов не пошли бы делать Кт. Быть может платные услуги спасли немало жизней?

  • DrDimon

    DrDimon
    9 минут назад

    Вам от приведенной статистики легче станет?

    Что же до "без симптомов" - еще как пойдут. На полусогнутых побегут. У нас или пофигизим, или гипердиагностика. Середины не бывает.

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