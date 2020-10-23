В Приамурье появится ещё один спасатель международного класса

Фото: 28.mchs.gov.ru

Спасатель Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Шелковников сдал экзамен на право быть спасателем международного класса. Он прошёл обучение в Ногинском спасательном центре МЧС России.

В Амурском филиале ДВРПСО Александр Шелковников работает уже 11 лет. Чтобы пройти обучение в Ногинском спасательном центре, пришлось пройти предварительный отбор.

— Отбор был большой, два года подряд я подавал документы. Чтобы стать кандидатом на обучение, спасатель должен иметь высшее образование, владеть девятью специальностями, в частности, заниматься инструкторской деятельностью, уметь работать в аппарате ГДЗС, а также иметь опыт работы более 10 лет, вести переговоры на английском языке. Необходимо было сделать курсовую работу и сдать физическую подготовку, — рассказал Александр Шелковников.

За 45 дней обучения в спасцентре будущие спасатели международного класса прошли противопожарную, горную и водную подготовку, изучали аварийно-химические вещества, методы и способы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В программу обучения также вошли занятия по изучению нормативно-правовых актов и английского языка.

— Сложности в изучении предметов не было, все дисциплины изучаем в повседневной деятельности нашей работы не только в теории, но и на практике. Больше всего нравилось изучать английский, будто снова в школу пошёл. Много нового узнал о работе наших коллег из разных уголков страны, специфику их работы в каждом конкретном регионе. Дежурил смену в одной из московских пожарных частей. Можно сказать, стандартная смена: выезды на ДТП и пожары, вскрытие дверей. Отличие только в том, что город очень большой и много разных служб взаимодействия. Одно из занятий по водной подготовке запомнилось особенно — это спасение утопающего. Продуктивное занятие, которое дало много положительных эмоций и новый опыт, как можно извлекать человека из бассейна, так как тут есть своя специфика. Все это есть в правилах ОСВОДа, но на практике раньше отработать эту методику не было возможности. А в центре такая возможность появилась, — делится впечатлениями Шелковников.

В декабре состоится заседание квалификационной комиссии, где Александру присвоят заслуженную квалификацию. И тогда в Амурской области будет два спасателя международного класса: Александр Шелковников и Юрий Носков, начальник поисково-спасательной группы поисково-спасательного отряда Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, сообщает МЧС Приамурья.