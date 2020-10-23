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23октября
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сегодня, 12:43 0

В Южной Корее растет число смертей после вакцинации от гриппа

В Южной Корее растет число смертей после вакцинации от гриппа
Фото: Яндекс.Новости

В Республике Корея уже не менее 28 человек умерли после вакцинации от гриппа, пишет ТАСС. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний.

Как сообщает агенство, в стране с 16 октября после вакцинации от гриппа умерли 28 человек. Первый случай произошел в городе Инчхон на прошлой неделе, где вскоре после вакцинации умер 17-летний школьник. Аналогичные случаи произошли после этого в Сеуле и других регионах.

Большинство умерших — люди пожилого возраста. У многих из них были хронические заболевания, говорят врачи.

По результатам проверки выяснено, что как минимум два случая смерти могли быть связаны с анафилактическим шоком, который является самым частым побочным эффектом.

В связи с сложившейся ситуацией Медицинская ассоциация Республики Корея предложила до 29 октября приостановить программу вакцинации.

Специалисты сообщили, что в шести случаях расследование не выявило прямой связи между прививкой от гриппа и смертью людей. В вакцинах не обнаружено токсичных веществ.

В сентябре в Южной Корее выяснили, что около пяти миллионов доз вакцин от гриппа неправильно хранились, но решили, что это не повлияло на их качество.

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#здоровье #медицина #происшествия

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