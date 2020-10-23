В Южной Корее растет число смертей после вакцинации от гриппа

Как сообщает агенство, в стране с 16 октября после вакцинации от гриппа умерли 28 человек. Первый случай произошел в городе Инчхон на прошлой неделе, где вскоре после вакцинации умер 17-летний школьник. Аналогичные случаи произошли после этого в Сеуле и других регионах.

Большинство умерших — люди пожилого возраста. У многих из них были хронические заболевания, говорят врачи.

По результатам проверки выяснено, что как минимум два случая смерти могли быть связаны с анафилактическим шоком, который является самым частым побочным эффектом.

В связи с сложившейся ситуацией Медицинская ассоциация Республики Корея предложила до 29 октября приостановить программу вакцинации.

Специалисты сообщили, что в шести случаях расследование не выявило прямой связи между прививкой от гриппа и смертью людей. В вакцинах не обнаружено токсичных веществ.

В сентябре в Южной Корее выяснили, что около пяти миллионов доз вакцин от гриппа неправильно хранились, но решили, что это не повлияло на их качество.