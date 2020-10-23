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23октября
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сегодня, 12:59 8

Василий Орлов объяснил, зачем лечить пациентов с COVID-19 в поликлиниках

Василий Орлов объяснил, зачем лечить пациентов с COVID-19 в поликлиниках
Фото: amurobl.ru

Губернатор Приамурья Василий Орлов распорядился начать лечение больных с коронавирусной инфекцией на базе простых поликлиник. Речь идёт о дневных стационарах 2-й и 4-й поликлиник Благовещенска.

— Решение согласовано с Минздравом России, это будет первый в стране опыт. Очень рассчитываем на то, что он станет положительным. Сейчас у нас около 200 граждан с диагнозом COVID-19 и легкой формой пневмонии с поражением лёгких до 25 процентов, не относящихся к группе риска. Они лечатся дома. С помощью дневных стационаров мы сможем оказывать им помощь в поликлиниках, не занимая стационарные койки в больницах. В то же время больные будут ежедневно находиться под контролем врача. Надеюсь, такая практика приживется и даст хороший результат, — сообщил губернатор.

Для обеспечения безопасности остальных пациентов поликлиник будут задействованы все меры безопасности: специальный санитарный транспорт, создание «красной зоны» в медучреждениях с отдельным входом и шлюзами.

Всего в благовещенских поликлиниках предполагается развернуть 50 коек для коронавирусных больных.

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#коронавирус #губернатор #медицина #областная власть

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    надо было принимать меры,-когда грозился закрыть область из-за 30(Тридцати)заразившихся,-а сейчас поздно пить боржоми...очередная отговорка...

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    ох, очень хочется верить в красные зоны и т.д. и т.п. Интересно, персонал из красной зоны после дневного стационара будет вести прием в поликлинике и медцентрах?

  • Жужжа

    Жужжа
    32 минуты назад

    А во 2-ой поликлинике как будет решаться вопрос с приемом пациентов к врачу-инфекционисту? К нему возможен проход только поднявшись на 2 этаж, затем, спуститься на 1 этаж и через отделение дневного стационара.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    32 минуты назад

    Вася, мы все проср..ли!

  • Монстриха

    Монстриха
    32 минуты назад

    Первый опыт в области, понятно, что у всех есть места для стационарников, а у нас другого выхода нет походу((( 25 % могут моментально в 50 % дойти за 1 час, ответственность кто будет нести ...

  • paravis

    paravis
    26 минут назад

    С воздуховодом в четвертой сначала разберитесь...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    25 минут назад

    Юрий Венедиктович Вася, мы все проср..ли!

    )))))))))))

  • Tуман

    Tуман
    21 минута назад

    Светик посоветовала?

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