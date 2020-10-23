Василий Орлов объяснил, зачем лечить пациентов с COVID-19 в поликлиниках

Губернатор Приамурья Василий Орлов распорядился начать лечение больных с коронавирусной инфекцией на базе простых поликлиник. Речь идёт о дневных стационарах 2-й и 4-й поликлиник Благовещенска.

— Решение согласовано с Минздравом России, это будет первый в стране опыт. Очень рассчитываем на то, что он станет положительным. Сейчас у нас около 200 граждан с диагнозом COVID-19 и легкой формой пневмонии с поражением лёгких до 25 процентов, не относящихся к группе риска. Они лечатся дома. С помощью дневных стационаров мы сможем оказывать им помощь в поликлиниках, не занимая стационарные койки в больницах. В то же время больные будут ежедневно находиться под контролем врача. Надеюсь, такая практика приживется и даст хороший результат, — сообщил губернатор.

Для обеспечения безопасности остальных пациентов поликлиник будут задействованы все меры безопасности: специальный санитарный транспорт, создание «красной зоны» в медучреждениях с отдельным входом и шлюзами.

Всего в благовещенских поликлиниках предполагается развернуть 50 коек для коронавирусных больных.