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23октября
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сегодня, 13:14 2

Благовещенец обеспокоен свалкой автомобильных шин

Благовещенец обеспокоен свалкой автомобильных шин

В редакцию Амур.инфо обратился житель Благовещенска. Мужчина пожаловался на свалку автомобильных шин, которую устроил владелец шиномонтажа. Гора из покрышек красуется около многоэтажек на улице Нагорной, 1/5, с начала весны.

— До этого они складывали шины в заброшенный бокс, в начале весны там пошли работы, и покрышки вытащили. Гора лежит на улице, и никому до этого дела нет, — уточнил неравнодушный гражданин.

Самостоятельно решить проблему мужчина не пробовал, с владельцем бокса не разговаривал, ни в какие инстанции не обращался, так как уверен, что помощи он не дождётся. Проверить, так ли сложно справиться с этой ситуацией, решили в редакции Амур.инфо. Для того чтобы узнать алгоритм действий, мы обратились к региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Полигон». Все способы связи указаны на их официальном сайте, с проблемой можно обратиться по телефону или заполнить форму во вкладке «Обращение». По телефону нам сообщили, что вывоз шин в юрисдикцию компании не попадает, но обращение приняли.

— Мы занимаемся вывозов твёрдых коммунальных отходов, шины в юрисдикцию компании не попадают. Но, если к нам обращаются с подобными жалобами, мы их рассматриваем и сами пишем в управляющие компании, такими отходами занимаются они. Написать свою жалобу нам можно даже в Инстаграме: описать проблему, указать адрес и прислать фото, — проконсультировали нас в компании.

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#экология

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    Вроде же по весне или раньше была новость, что автомобильные покрышки перерабатывали или отправляли куда-то на переработку, где их измельчали в крошку и и добавляли в асфальт или дорожное покрытие.

  • DrDimon

    DrDimon
    6 минут назад

    Да не вопрос. Платите денежки и ваши покрышки не то что в крошку, а в пыль переработают. Как со ртутными лампами.

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