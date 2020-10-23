Самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» ввели в строй в Мурманске

В Мурманске самый мощный в мире атомоход «Арктика» вошёл в состав российского атомного флота. Ледоколы проекта 22220 смогут обеспечить лидерство России в Арктике. Такое судно может пробивать лёд до трёх метров толщиной.

Длина «Арктики» - 173,3 метра, а ширина - 34 метра. За три недели атомоход преодолел около 4,8 тысячи морских миль. Во время проверки систем и оборудования в ледовых условиях он достиг географической точки Северного полюса, сообщают РИА Новости.

Гендиректоры «Атомфлота» Мустафа Кашка и «Балтийского завода» Алексей Кадилов подписали в порту Мурманска акт приёма-передачи. А на самом ледоколе подняли государственный флаг России. На торжественной церемонии присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин.