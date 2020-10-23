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23октября
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сегодня, 12:31 0

В России задумали установить единую минимальную цену для всех сигарет

В России задумали установить единую минимальную цену для всех сигарет
Фото: pixabay.com

Государственная дума РФ приняла, пока в первом чтении, новый закон, ужесточающий правила продажи табачных изделий. Касается он минимальной розничной цены на сигареты.

На данный момент российское законодательство предусматривает минимальную розничную цену на табачные изделия в размере 75 процентов от максимальной цены на конкретный сорт сигарет. Несмотря на то, что продавцы крайне редко продают сигареты ниже их максимальной стоимости, депутаты решили, что скидок на табачные изделия быть вообще не должно.

В рамках борьбы за здоровый образ жизни Госдума и принимает новый закон. Для всех типов табачных изделий будет установлена конкретная минимальная цена.

Эксперты предполагают, что к росту цен на сигареты это не приведёт.

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#финансы

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