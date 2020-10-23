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23октября
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сегодня, 12:44 2

Почти семь тысяч амурских работодателей получат особые уведомления от Пенсионного фонда

Почти семь тысяч амурских работодателей получат особые уведомления от Пенсионного фонда

Амурским работодателям нужно до конца года принять от каждого сотрудника заявление о выборе варианта трудовой книжки. ПФР направил уведомления 6 733 руководителям организаций в Амурской области.

Теперь вести трудовую книжку можно в электронном виде или сохранить бумажную версию. Электронный способ ведения уже выбрали более одиннадцати тысяч жителей Приамурья.

— В Амурской области зарегистрировано около 400 тысяч работающих граждан. Больше половины уже определились с вариантом трудовой книжки. Заявления до конца года должны подать ещё более 100 тысяч работающих амурчан, — рассказала начальник отдела организации персонифицированного учёта и взаимодействия со страхователями ОПФР по Амурской области Марина Елисеева.

Тем, кто выберет электронный формат, бумажную трудовую книжку с записью о подаче заявления работодатель обязан выдать на руки. Её необходимо сохранять, так как в ней хранятся сведения о работе до 2020 года. В электронной же будут фиксироваться только данные с 2020 года. Гражданам, которые устроятся на работу только с 2021 года автоматически заведут электронные книжки.

Сведения о трудовой деятельности можно получить через личный кабинет на сайте ПФР и на портале госуслуг, а также в бумажном виде у работодателя, в отделении ПФР или в МФЦ, сообщает пресс-служба ПФР.

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#жизнь

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Комментарии
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  • slavik110

    slavik110
    1 час назад

    На фото трудовая книжка Украины, нашей не нашлось? Да и деньги на изображении непонятные. Господа администраторы, вы вообще свою работу выполняете или нет?

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    Иш ти окатий! Побачив наші книжки і гроші !!!

    :))

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