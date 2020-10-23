Почти семь тысяч амурских работодателей получат особые уведомления от Пенсионного фонда

Теперь вести трудовую книжку можно в электронном виде или сохранить бумажную версию. Электронный способ ведения уже выбрали более одиннадцати тысяч жителей Приамурья.

— В Амурской области зарегистрировано около 400 тысяч работающих граждан. Больше половины уже определились с вариантом трудовой книжки. Заявления до конца года должны подать ещё более 100 тысяч работающих амурчан, — рассказала начальник отдела организации персонифицированного учёта и взаимодействия со страхователями ОПФР по Амурской области Марина Елисеева.

Тем, кто выберет электронный формат, бумажную трудовую книжку с записью о подаче заявления работодатель обязан выдать на руки. Её необходимо сохранять, так как в ней хранятся сведения о работе до 2020 года. В электронной же будут фиксироваться только данные с 2020 года. Гражданам, которые устроятся на работу только с 2021 года автоматически заведут электронные книжки.

Сведения о трудовой деятельности можно получить через личный кабинет на сайте ПФР и на портале госуслуг, а также в бумажном виде у работодателя, в отделении ПФР или в МФЦ, сообщает пресс-служба ПФР.