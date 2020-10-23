Благовещенские чиновники подали в суд на подрядчика за некачественный ремонт дорог

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Городское управление капитального строительства через суд просит обязать ООО «Амурдорстрой» устранить обнаруженные в ходе проверок дефекты при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в городе Благовещенске.

Управление и «Амурдорстрой» заключили контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в областном центре Приамурья в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако выполненные работы заказчика не устроили. Прокуратура также выявила дефекты и обязала подрядчика устранить их в рамках гарантийных обязательств.

Представители городского управления капитального строительства провели ещё четыре выездных комиссионных проверки по факту выявленных замечаний, однако часть обнаруженных дефектов подрядчиком так и не была устранена. После этого представители управления обратились в Арбитражный суд Амурской области.

Специалисты обнаружили несколько дефектов на дорогах областного центра:

– на участке дороги улицы Чайковского (Зейская – Горького) необходимо произвести заделку швов с расшивкой строительным раствором, зачистку, грунтовку и повторную окраску перильного ограждения;

– на участке по улице Пушкина (Чайковского – Судостроительный завод) произвести заделку швов с расшивкой строительным раствором; произвести омоноличивание стойки дорожного знака бетонным раствором; устранить просадку тротуарной плитки; восстановить отсутствующую брусчатку на тротуарных дорожках;

– на участке дороги по улице Калинина (Тенистая – Новотроицкое шоссе) произвести заделку швов с расшивкой строительным раствором; произвести заделку скважин от ранее демонтированных опор освещения; произвести заделку строительным раствором между бордюрным камнем и тротуарной плиткой; устранить просадку тротуарной плитки; восстановить отсутствующую брусчатку на тротуарных дорожках.

Предварительное судебное заседание по делу состоится в Арбитражном суде Амурской области 16 ноября, сообщает Арбитражный суд Приамурья.