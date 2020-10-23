Названы победители международного конкурса фотожурналистики имени Стенина

— Каждый год я вновь подаю заявку на участие в конкурсе. Это даёт возможность бросить вызов самому себе и повысить свои профессиональные навыки. Просто фантастический опыт, — утверждает фотограф Луис Тато.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв побывал на конкурсе. Он отметил, что в этом году фотографии прислали более пяти тысяч молодых фотографов из 75 стран мира.

— Это единственный конкурс для молодых репортеров, который является трамплином в яркую профессиональную жизнь, — заявил Дмитрий Киселёв.

Сам конкурс позволил увековечить память Андрея Стенина. Фоторепортёр погиб во время освещения событий на Украине.

Лауреатами этого года в номинации «Главные новости» стали Линзи Биллинг и Жофрэ Гиймара. Фотожурналистка из Великобритании Биллинг заняла первое место за пронзительный кадр «Похороненная справедливость». На снимке – тело жертвы кампании по борьбе с наркотиками на Филиппинах.

В сериях этой же номинации победила роуд-стори француза Жофрэ Гиймара «Южная граница». Она повествует о долгом пути мигрантов к заветной «американской мечте».

Лучшей одиночной работой в номинации «Моя планета» стала фотография «Жизнь на краю». Репортёр из Калькутты Сумит Санья снял этот кадр на острове Мусуни. Здесь море постепенно отвоевывает сушу у жителей. А вот в сериях этой номинации победу одержали воркутинские хроники «Столица исчезающего мира» россиянина Сергея Паршукова.

В спортивной номинации лучшей одиночной работой стала работа турецкого фотографа Шебнем Кошкун. Героиня снимка – фридрайвер Сахика Эркумен тренируется в пещере Гилиндире на юге Турции. В сериях этой номинации выиграла фотоистория российского журналиста Павла Волкова. Она рассказывает об Алексее Талае, который в детстве выжил при пожаре после взрыва артиллерийского снаряда. Сейчас мужчина является символом силы духа и воли к ежедневной победе.

В одиночной работе номинации «Портрет. Герой нашего времени» первое место получил фотожурналист из России Юрий Смитюк. Его герой – научный сотрудник заповедника «Остров Врангеля» Павел Кулемеев. Среди серий лучшим стал фоторассказ итальянского журналиста Данило Гарсия Ди Мео «"Кватрани". Дети землетрясения». Это повествование о молодёжи городка Л’Акуила.